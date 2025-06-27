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«Яйца и вино»: врач оценила специальную диету Анастасии Волочковой

Диетолог Соломатина: диета на вине и яйцах действительно помогает сбросить вес
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройной фигуры – по ее словам, она придерживается специальной диеты, которая подразумевает только три основных продукта – яйца, стейки и вино. По словам диетолога Елены Соломатиной, такой подход действительно помогает создать дефицит калорий и похудеть, однако важно, какое вино и в каких количествах пьет человек.

В беседе с Общественной Службой Новостей врач отметила, что яйца – это хороший элемент рациона артистки, так как они богаты питательными белками и способны надолго утолить голод.

«Стейк на ужин с черным перцем, если это еще и диетическая индейка, тоже снабдит организм нужными микроэлементами, и о голоде вы забудете как минимум до утра», — пояснила диетолог, добавив, что сбросить вес на таком рационе вполне реально.

Волочкова на такой диете не употребляет в пищу никаких продуктов с высоким гликемическим индексом, что в целом хорошо, однако есть вопросы к спиртному, отметила врач. Так, например ,если она выпивает немного красного сухого вина, то это не сможет сильно нарушить диету, так как у сухих вин среди всех самое низкое содержание килокалорий на 100 мл.

Однако если балерина пьет красное крепленое вино или сладкое десертное, то это уже чревато неприятными последствиями. В таких напитках калорийность на 100 мл составляет от 80 до 250 ккал, а это означает, что эффекта от диеты уже не будет.

В целом, по мнению Соломатиной, Волочкова не переедает, но с алкоголем есть риск «не найти золотую середину», что грозит отеками, потерей рельефности тела.

Напомним, в марте балерина заявила, что практически ничего не ест, за счет чего ощущает легкость в теле, которая нужна ей для выступления перед зрителями. Тогда она рассказывала, что предпочитает съедать утром постный бульон с листвой, а вечером одно или два вареных яйца всмятку.

Ранее Волочкова ответила врачу-психиатру на слова об алкогольной зависимости.

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