Григорий Лепс захотел зарегистрировать товарный знак «наGLец»

Народный артист Григорий Лепс подал заявление на регистрацию товарного знака «наGLец». Об этом сообщает РИА Новости.

Заявка поступила в Роспатент 20 июня 2025 года. Лепс желает продавать и производить под товарным знаком видеокассеты, диски, голограммы, кинопленки, ноты, рингтоны, музыку и аутентифицированные невзаимозаменяемыми токены (NFT). Также, в случае одобрения патента, артист сможет организовывать развлекательные мероприятия под этим именем.

В мае Лепс подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «дядьГРИШ». Артист хотел выпускать под брендом диски звукозаписи, голограммы, публиковать электронные доски объявлений, цифровые вывески и видеофайлы. Также, в случае регистрации бренда, под ним можно будет продавать ноты, музыку и аутентифицированные невзаимозаменяемыми токены (NFT).

В перечень товаров и услуг также входят сфера развлечений, аренда аудиооборудования, кинофильмов и звукозаписей, издание книг, сочинение музыки и организация мероприятий, в том числе конкурсов, балов, программ, мастер-классов, концертов, шоу и т.д.

Регистрация заявки и формальная экспертиза стоит 6 миллионов рублей в соответствии с пунктом 2.1 положения Роспатента о пошлинах. Сама регистрация товарного знака может обойтись Лепсу в 18 миллионов рублей.

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