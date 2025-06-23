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В Перми пройдет фестиваль любителей чтения

Фестиваль «Веранда «Альпины» пройдет 5 и 6 июля
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Пресс-служба издательской группы «Альпина»

Фестиваль любителей чтения «Веранда «Альпины» впервые пройдет на Урале. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательской группы «Альпина».

Мероприятие состоится 5 и 6 июля в Центре городской культуры Перми. В его рамках пройдут встречи с писателями, прогулки и мастер-классы. 5 июля в 13:00 писательница Наталья Керре проведет лекцию «Стены-антистресс: как использовать свой дом и все, что в нем, для самопомощи при эмоциональном выгорании». В тот же день журналист Антон Нелихов выступит по теме «Древние пермские ящеры: история, находки, анекдоты и Пикассо» в 14:00.

В 15:00 посетителей ждет лекция психолога Антона Нелихова «Древние пермские ящеры: история, находки, анекдоты и Пикассо».

6 июля художница Дарья Лисицына проведет ридинг «Фрагменты города: литературные зарисовки о русской жизни» в 12:00. В 14:00 посетители мероприятия смогут побывать на мастер-классе «Trash-art брелоки: вторая жизнь пластика» с Евгенией Радостевой. В 15:00 состоится медиация-медитация «Можно ли полюбить город через окно трамвая?» с Викой Бондаревой.

Во все дни фестиваля в 16:00 гости фестиваля смогут посетить прогулку-дрейф «Мы вышли из дома за чудесами» с арт-группой ЧУДИ (Челябинские Ударницы Делают Искусство).

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