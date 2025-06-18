У отбывающего наказание Ар Келли произошла передозировка лекарств из-за сотрудников тюрьмы

Рэпер Ар Келли (R. Kelly) обвинил сотрудников тюрьмы в том, что они дали ему «слишком много лекарств», после чего он оказался в больнице с передозировкой. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

В ночь на 12 июня, утверждает Ар Келли, ему приказали принять дополнительные лекарства, а на следующее утро он якобы проснулся со слабостью и головокружением. По словам рэпера, он упал при попытке встать с койки, а затем «дополз до двери камеры и потерял сознание».

При этом источники ABC News заявили, что рэпер проходил в больнице двухдневное плановое обследование, а не попал туда из-за передозировки.

Сейчас жизни Ар Келли ничего не угрожает, но музыкант вновь просит суд отправить его под домашний арест, утверждая, что от этого зависит его жизнь.

В июне 2022 года суд приговорил Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2008 году музыкант уже представал перед судом в Иллинойсе по обвинению в распространении детской порнографии, но был оправдан. В начале 2000-х ему удалось урегулировать несколько дел по обвинению в сексуальной связи с подростками.

В октябре 2024 года дочь рэпера Буку Аби сообщила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны отца в детстве. Девушка со слезами на глазах призналась, что притворялась спящей, пока отец ее «трогал».

Ранее стало известно, что признавшему вину врачу грозит до 40 лет из-за трагедии с Мэттью Перри.