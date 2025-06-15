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Артистов Оркестра имени Чайковского эвакуировали из Ирана

Любимова: музыкантов Оркестра имени Чайковского эвакуировали из Ирана
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Telegram-канал «Ольга Любимова»

С территории Ирана эвакуировали музыкантов Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, написала в Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.

Она рассказала, что их удалось вывезти в Азербайджан. Теперь Исламскую Республику покинули все российские артисты.

«Вчера Иран по этому же маршруту покинула съемочная группа Федора Бондарчука. Все живы и здоровы!» — сообщила министр.

Она поблагодарила власти Ирана, Азербайджана и дипломатов за слаженную работу.

В пятницу, 13 июня, на фоне обострения на Ближнем Востоке министерство культуры РФ заявило, что в Иране находились музыканты Большого симфонического оркестра, государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка» и съемочная группа сериала «Трудно быть богом». В связи с ограничением воздушного сообщения творческие коллективы не смогли покинуть территорию Исламской Республики.

Утром следующего дня в посольстве РФ в Баку сообщили, что первая группа граждан России в составе 14 человек была эвакуирована из Ирана в Астаринский район Азербайджана. Позднее вывезли вторую группу из 56 россиян. Всего планировалась эвакуация 88 российских граждан.

Ранее научная делегация из России не смогла выехать из Тегерана.

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