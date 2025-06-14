Находящийся в Израиле Виторган высказался об эскалации с Ираном

Актер Виторган перенес спектакли в Израиле из-за эскалации на Ближнем Востоке

mvitorgan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Находящийся в Израиле бывший муж журналистки Ксении Собчак, актер Максим Виторган высказался об эскалации конфликта страны с Ираном. Новое видео он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Виторгана, ему пришлось отменить спектакли в Бат-Яме и Тель-Авиве.

«Израильтяне дорогие, вы, конечно, понимаете, что сегодня нашего спектакля в Тель-Авиве не будет. Но он перенесется», — пообещал он.

Он призвал жителей Израиля беречь себя и слушать указания службы тыла.

Виторган собирался представить в стране романтическую комедию «Громкие», в которой выходит на сцену с актрисой Викторией Толстогановой.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

14 июня в Минкультуры России сообщили о судьбе артистов Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, из-за напряженной ситуации в регионе застрявших в Иране.

Ранее Виторган показал фото возлюбленной, которая моложе него на 18 лет.