Находящийся в Израиле Виторган высказался об эскалации с Ираном

Находящийся в Израиле бывший муж журналистки Ксении Собчак, актер Максим Виторган высказался об эскалации конфликта страны с Ираном. Новое видео он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
По словам Виторгана, ему пришлось отменить спектакли в Бат-Яме и Тель-Авиве.
«Израильтяне дорогие, вы, конечно, понимаете, что сегодня нашего спектакля в Тель-Авиве не будет. Но он перенесется», — пообещал он.
Он призвал жителей Израиля беречь себя и слушать указания службы тыла.
Виторган собирался представить в стране романтическую комедию «Громкие», в которой выходит на сцену с актрисой Викторией Толстогановой.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.
Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.
14 июня в Минкультуры России сообщили о судьбе артистов Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, из-за напряженной ситуации в регионе застрявших в Иране.
Ранее Виторган показал фото возлюбленной, которая моложе него на 18 лет.