Ведущий турецкого ТВ показал в эфире котят и растрогал зрителей

Ведущий турецкого телеканала TYT показал в эфире пятерых котят, родившихся в здании телеканала, и растрогал зрителей. Видео опубликовали на форуме Reddit.

«Наша кошка Лейла родила пятерых хулиганов. Мы кормили хорошо, она кормила их хорошо, мы заботились о них как о своих детях, но теперь котята выросли, и им нужно найти дом», — сказал он.

Ведущий назвал телефон горячей линии, по которой предложил звонить людям, готовым заботиться о котятах, стерилизовать и вакцинировать их.

Недавно в эфире программы «Доброе утро, Британия» объявили, что мать Свинки Пеппы родила дочь Эви (в оригинале — Evie).

В передаче раскрыли, что ребенок родился в 5:34 утра в той же больнице, где появились дети принцессы Кейт Миддлтон. Сейчас мать Свинки Пеппы отдыхает, а уже на следующей неделе папа Свин планирует дать «первое в жизни интервью».

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