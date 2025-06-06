«Сразу затыкаются»: лидер «Руки Вверх!» раскрыл секрет победы над хейтерами

Успеха нельзя добиться, не сталкиваясь с негативом, считает российский певец, фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что имеет не только огромную фанбазу, но и много хейтеров. По словам исполнителя, он относится к ним спокойно, считая неотъемлемой частью жизни.

«Успех невозможен без негатива. Чем выше вверх ты поднимаешься, тем больше у тебя поклонников и завистников», — считает исполнитель.

Он напомнил, что на заре создания своей группы еще не было массового доступа в интернет и соцсети, с учетом чего музыканты крайне редко сталкивались с негативом. Однако сегодня в соцсетях все имеют возможность высказать свое мнение. По словам певца, он предпочитает на это никак не реагировать, придерживаясь правила, что его работа – это работать над песнями, а не отвечать хейтерам.

«Молчание в этом случае — золото, поэтому предпочитаю никак не отвечать. Не получают ответ — сразу затыкаются», — заключил Жуков.

До этого солист «Руки Вверх!» рассказал, как однажды поклонницы пытались его отравить. По его словам, группе прислали десерты с ядом, однако он и коллеги быстро сообразили, что со сладостями что-то не так. Артист уверен, если бы члены коллектива тогда попробовали десерты, то их бы уже не было. Кроме того, однажды поклонница нанесла ему ножевое ранение – она слегка порезала ладонь солиста, пытаясь его «приворожить».

Ранее Пригожин обрушился с критикой на хейтеров, упрекнувших его в расточительности.