СМИ сообщили, что Сердюков стал гендиректором бьюти-бизнеса тещи

Блогер Николай Сердюков стал гендиректором бьюти-бизнеса матери Ксении Бородиной Инны Амоевой. Об этом сообщила журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».

«Будет косметику продавать. До этого торговал шмотками под брендом бывшей жены Алины Акиловой», — сказано в посте.

Согласно опубликованному в Telegram-канале скриншоту Сердюкова назначили на новую должность в ООО «8 Бьюти» еще 5 мая 2025 года. У него также есть, утверждает СМИ, «квадратные метры в столице в количестве 11 штук».

Бородина в августе 2024 года перестала скрывать отношения с Сердюковым. А 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке. Блогер показывала, как возлюбленный сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Бизнесмен подарил звезде кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff, стоимостью 5 миллионов рублей.

3 июня пара расписалась во Дворце бракосочетания в Барвихе. Мероприятие посетили только самые близкие люди звездной четы. Позже выяснилось, что знаменитости не пригласили матерей на роспись в ЗАГСе.

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