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Россияне слушают «Короля и Шута» и Лепса, чтобы не уснуть на работе

Треть россиян предпочитает слушать «Короля и Шута» и Григория Лепса на работе
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Треть россиян предпочитает включать музыку во время рабочего дня, а еще 24% опрошенных выполняют рабочие задачи под белый шум и 17% — под подкасты. Об этом сообщается в исследовании HiFi-стриминга Звук, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Самыми популярными музыкальными жанрами для работы россияне называют классику (28%), электронику (27%) и современный поп (23%). В пятерку любимых также входят рэп (20%) и звуки природы (16%).

При этом абсолютное большинство не может выбрать конкретный трек для работы. Кто-то сходится во мнении, что это должно быть что-то ненавязчивое и спокойное, а кто-то выбирает творчество рок-групп «Король и Шут», Queen, «Арии» и других. Среди популярных исполнителей — рэпер Баста и артист Григорий Лепс.

Музыка, уверены 22% участников опроса, улучшает их концентрацию на рабочих задачах. Она также способствует мотивации для других и спасает от эмоционального перенапряжения третьих.

В исследовании говорится, что музыка также занимает почетное второе место в категории дел, которые помогают россиянам настроиться на работу с утра, — ее выбирает 31%. Немного уступает ей здоровый завтрак (30%). А первое место традиционно занимает кофе — чашечка эспрессо макиато или другого бодрящего напитка спасает от сонливости 47% опрошенных.

Исследование проведено музыкальным сервисом Звук в мае 2025 года среди 1300 респондентов из 17 регионов России методом онлайн-опроса.

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