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«Не имеет ко мне отношения»: Виктория Боня о составленном на нее протоколе

Телеведущая Боня заявила, что ее доменом завладели преступники
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Асатур Есаянц/РИА Новости

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала составленный на нее протокол о пропаганде наркотиков. Звезду цитирует РИА Новости.

«Везде все носятся с этой новостью. Ребята, ко мне это не имеет никакого отношения», — заверила знаменитость.

Боня считает, что некогда принадлежавшим ей доменом завладели преступники, продающие там «всякую гадость».

О том, что протокол на телеведущую поступил в суд на западе Москвы, сообщило 4 июня издание «Осторожно, новости». По соответствующей статье Боне грозит до 30 тысяч рублей штрафа.

Суд в Москве рассмотрит протокол о пропаганде наркотиков на телеведущую Викторию Боню 26 июня.

Ранее стало известно, что рэпера icegergert проверят на пропаганду нацистской символики.

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