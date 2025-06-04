Назначена дата суда по делу Виктории Бони

Суд рассмотрит протокол о пропаганде наркотиков на сайте блогерши Бони в июне

Суд в Москве рассмотрит протокол о пропаганде наркотиков на телеведущую Викторию Боню 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную картотеку.

Сама Виктория Боня до этого заявляла, что дело завели из-за сайта, который раньше ей принадлежал. По словам Бони, ее компания больше не пользуется ресурсом.

«И его стали использовать какие-то люди, которые там рекламировали наркотики и Даркнет», — уверяет звезда.

О том, что протокол на телеведущую поступил в суд на западе Москвы, сообщило 4 июня издание «Осторожно, новости». По соответствующей статье Боне грозит до 30 тысяч рублей штрафа.

Накануне стало известно, что рэпера icegergert проверят на пропаганду нацистской символики.

Ранее Боня покорила Эверест.