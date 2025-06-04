Кладбище динозавров в Амурской области станет туристическим объектом

Amur.life: в Амурской области могут начать водить туристов к кладбищу динозавров

В Амурской области могут начать водить туристов к кладбищу динозавров в Благовещенске. Об этом пишет Amur.life.

«Наш объект показа станет уникальным для всего мира, ведь туристы смогут заниматься палеонтологическими исследованиями сразу в двух странах», — заявила автор идеи, руководитель проектов департамента маркетинга амурского Агентства гостеприимства Ирина Палаева.

По ее словам, после посещения объекта туристы смогут проехать 350 км и прибыть на раскопки в Китай, где остатки скелетов динозавров исследуют на месторождении Бэйпьяо в провинции Ляонин.

Позднемеловое местонахождение динозавров площадью 1,5 га находится в черте города Благовещенск, в районе улицы Нагорной. Там уже найдено свыше 2 тыс. фрагментов костей.

До этого на берегу Оки под Рязанью обнаружили бивень мамонта весом 6 кг.

Ранее восьмилетний мальчик нашел артефакт возрастом около 130 тыс. лет, катаясь на велосипеде.