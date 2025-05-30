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Анна Asti вспомнила, как выбила передние зубы на концерте: «Вы обалдеете!»

Певица Анна Asti призналась, что выбила передние зубы на концерте
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Анна Asti вспомнила, что однажды выбила передние зубы на концерте. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу «Натальная карта», опубликованном на платформе VK Видео.

«У меня есть история про зубы, вы обалдеете! [Идет] концерт. У меня выпадает микрофон и отлетает. Мне не во что петь, поэтому мне дают другой. Я поворачиваюсь, начинаю петь и понимаю, что у меня зубы в рот провалились», — рассказала исполнительница.

По словам Asti, инцидент произошел, когда исполняла всего лишь вторую песню из всей программы.

«Знаешь, как страшно? Ты чувствуешь, что у тебя зубы во рту. Я случайно ударилась ими [микрофоном], а потом начала петь и думала: «Господи, только бы не зашепелявить», — отметила исполнительница.

Затем, вспомнила Asti, она отвернулась от зрителей, выплюнула выбитые зубы и продолжила петь.

В январе Telegram-канал SHOT сообщил, что Анна Asti подняла цены за выступление на корпоративах. По данным издания, Asti готова выступить за 10 миллионов рублей. Ранее, как уточнял SHOT, певица брала 3 миллиона рублей за частное мероприятие. Утверждалось, что нынешний ценник на корпоратив стоял у исполнительницы в 2023 году.

Ранее стало известно, что Джиган записал трек с 13-летней дочерью.

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