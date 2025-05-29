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Директор Арбениной прокомментировала ее конфликт с Гай Германикой

Директор Арбениной Рерих назвала слова певицы о Гай Германике «легким стебом»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концертный директор Дианы Арбениной Александра Рерих назвала слова певицы о режиссере Валерии Гай Германике «легким стебом». Об этом пишет Woman.ru.

«Раздуть конфликт из этого крайне тяжело. Никто никого не обижал, всем было весело. А если кто-то считает это конфликтом, то надо у него и спрашивать, почему и на что обиделись», — заявила Рерих.

По ее словам, в случае, если бы Валерию действительно оскорбили слова Арбениной, она могла бы лично связаться с ней по известному ей номеру.

«Просто людям скучно, вот они и пытаются раздуть скандал из ничего», — резюмировала Рерих.

Поводом для «скандала из ничего» стали слова Арбениной на вручении приза «Открытие года» за роль в сериале постановщицы «Обоюдное согласие-2». Певица заявила, что ни разу не пообщалась с Гай Германикой, так как поссорилась с ней из-за отказа раздеться для съемок.

После этого Гай Германика публично оскорбила Арбенину и назвала ее токсичной. Режиссер подтвердила, что поссорилась с Арбениной на съемках «Обоюдного согласия-2» и заявила, что певица не хотела исполнять сцены, которые были нужны ее персонажу.

Ранее стало известно, что исполнитель главной роли в сериале «Великолепный век» получил тюремный срок.

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