В России возродят средневековое поселение

В Ингушетии хотят возродить горное средневековое поселение Фуртоуг, обнаруженное в Джейрахском районе. Об этом пишет «Интерфакс».

На территории поселения находятся древние боевая и жилые башни, могильники, мавзолей Дуго Ахриева и святилище Дик-Сели. Предложение восстановить поселение представители интеллигенции Ингушетии планируют передать в правительство региона. Сейчас Фуртоуг заброшен. Поселение находится в границах сохранившегося доныне села Джейрах с населением немногим больше двух тысяч человек.

До этого сообщалось, что в Джейрахском районе Ингушетии археологи обнаружили остатки древнего поселения, которое, по предварительным данным, может оказаться протогородом.

Новые археологические данные могут свидетельствовать о том, что жизнь на этой территории была непрерывной на протяжении тысячелетий. Кроме того, исследователи считают, что поселение могло играть важную роль в становлении ингушского этноса.

Ранее археологи в Израиле нашли золотое кольцо возрастом 2300 лет.