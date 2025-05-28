Виктория Дайнеко выступит перед детьми на открытии сезона в клубе «Лето Побед»

В Музее Победы 2 июня пройдет открытие летнего сезона в клубе «Лето Побед». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба музея.



В филиале музея — Музее «Г.О.Р.А.» в 16:30 состоится торжественная церемония открытия летнего сезона Детского городского клуба «Лето Побед». Участниками действия станут около пятиста детей, а на торжественном открытии состоится гала-концерт, в котором примут участие победители проекта «Главные детские песни».



Среди почетных гостей праздника — генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, руководитель ДОСААФ г. Москвы Игорь Мельниченко, заместитель директора МЦВП Татьяна Дрегер, а также певица и актриса Виктория Дайнеко. В Музее Победы верят, что городской летний клуб поможет детям от 8 до 13 лет максимально увлекательно и с пользой провести свои каникулы.

«В программу каждого дня входят патриотические квесты, развивающие игры, спортивные занятия, эксклюзивные мастер-классы и детские фестивали. Секретами своих профессий с детьми делятся известные актеры, блогеры, журналисты спортсмены, фотографы, продюсеры и другие профессионалы своего дела», — отметили в учреждении культуры..



Всего за лето пройдет 13 смен и в каждой для ребят будут доступны разнообразные направления: «творческое», «медиа», «техническое», «историческое», «гражданско-патриотическое», «мурзилки» и др.



Городской клуб «Лето Побед» будет работать в Музее Победы со 2 июня по 29 августа. Проект реализуется совместно с Департаментом образования и науки Москвы.

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