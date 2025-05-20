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Отец певицы Зои о песнях дочери: «С радостью слушаются бойцами СВО»

Отец певицы Зои: песни Зои и «Ленинграда» слушаются бойцами СВО
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Валерий Шарифулин/ТАСС

Певица Зоя (Ксения Руденко – настоящее имя) рассказала в беседе с порталом «Страсти», что ее отец восхищается ее талантом.

По словам Зои, родителю нравится мастерство ее исполнения и профессионализм. Она отметила, что ее отец принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Мужчина является ветераном кампании на Кавказе.

«Формат песен может быть абсолютно разным! Это сцена! Ты актриса! И песни Зои и «Ленинграда» с радостью слушаются бойцами СВО», — передала слова отца певица.

Руденко является участницей группы «Ленинград». Она рассказала, что познакомилась с лидером коллектива благодаря их барабанщику. Мужчина пригласил певицу на репетицию, где она встретила Сергея Шнурова.

«Я, ничего не подозревая, не собираясь специально, приехала с гулькой и в спортивном костюме. А там Сергей Шнуров, я, конечно, офигела. Он сказал: «Пойдем споем». Вот так до сих пор и поем», — рассказала исполнительница.

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