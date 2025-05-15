Тайки станцевали в баре под новый трек Канье Уэста, восхваляющий Гитлера

В баре Таиланда девушки станцевали под новый трек рэпера Канье Уэста, цитирующий нацистское приветствие. Ролик публикует Telegram-канал «VG/Двач».

На видео тайки веселятся, совершая движения с поднятой вверх под углом правой рукой с распрямленной ладонью, что является общепризнанным приветствием нацистов и фашистов. Интернет-пользователи утверждают, что композицию, в которой Уэст восхваляет Гитлера, «крутят буквально в каждом баре Таиланда, и все ей подпевают».

8 мая стало известно, что Канье Уэст опубликовал трек о Гитлере — в День Победы в Европе и США. В клипе к песне снялись темнокожие мужчины, одетые в звериные шкуры и поющие нацистское приветствие хором.

Кроме того, в треке Уэст пожаловался, что ему не дают видеться с детьми от Ким Кардашьян. Также он объяснил, что «стал нацистом» из-за того, что никто не понимает его чувств. В композицию рэпер включил запись речи лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

До этого Уэст провел первый стрим на платформе Twitch, но его аккаунт забанили через 7 минут после начала. Рэпер позволил себе антисемитские высказывания и вскинул руку в нацистском приветствии. Вскоре после этого трансляцию удалили.

Ранее сообщалось, что известный американский телеведущий примерил образ Киркорова.