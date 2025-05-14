Бывшая жена Паши Техника захотела судиться из-за нового фильма про рэпера

Бывшая жена Паши Техника Карицкая подаст в суд на создателей фильма про рэпера

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук — настоящее имя) рассказала в беседе с Telegram-каналом «Daily Storm», что собирается судиться с создателями нового фильма о рэпере.

Карицкая заявила, что не будет принимать участие в проекте. По словам блогерши, она будет судиться с создателями фильма, так как они не обсуждали его с ней.

«Это незаконные действия. Если съемки будут продолжаться, мы просто подадим в суд на этих людей за незаконное использование, во-первых, лица Павла, а во-вторых, имени без нашего ведома», — поделилась блогерша.

Карицкая рассказала, что писала создателям проекта, но они не ответили.

13 мая представители онлайн-кинотеатра Okko сообщили, что снимут документальный фильм о рэпере Паше Технике.

Проект получил название «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Фильм будет состоять из трех актов. Он повествует о жизни Техника в период с начала 2000-х по 2025 год.

В фильме расскажут, с чего началась карьера рэпера, откуда взялась знаменитая маска обезьяны, о провокациях артиста на сцене, тюремном сроке певца, его влиянии на русскоязычную музыку и борьбе с наркозависимостью.

Ранее бывшая жена Паши Техника заговорила о сговоре после кончины рэпера.