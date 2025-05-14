Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшая жена Паши Техника захотела судиться из-за нового фильма про рэпера

Бывшая жена Паши Техника Карицкая подаст в суд на создателей фильма про рэпера
close
techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук — настоящее имя) рассказала в беседе с Telegram-каналом «Daily Storm», что собирается судиться с создателями нового фильма о рэпере.

Карицкая заявила, что не будет принимать участие в проекте. По словам блогерши, она будет судиться с создателями фильма, так как они не обсуждали его с ней.

«Это незаконные действия. Если съемки будут продолжаться, мы просто подадим в суд на этих людей за незаконное использование, во-первых, лица Павла, а во-вторых, имени без нашего ведома», — поделилась блогерша.

Карицкая рассказала, что писала создателям проекта, но они не ответили.

13 мая представители онлайн-кинотеатра Okko сообщили, что снимут документальный фильм о рэпере Паше Технике.

Проект получил название «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Фильм будет состоять из трех актов. Он повествует о жизни Техника в период с начала 2000-х по 2025 год.

В фильме расскажут, с чего началась карьера рэпера, откуда взялась знаменитая маска обезьяны, о провокациях артиста на сцене, тюремном сроке певца, его влиянии на русскоязычную музыку и борьбе с наркозависимостью.

Ранее бывшая жена Паши Техника заговорила о сговоре после кончины рэпера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами