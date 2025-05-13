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Артемия Троицкого оштрафовали по иноагентской статье

В Москве рок-журналиста Троицкого оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
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Валерий Мельников/РИА Новости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал рок-журналиста Артемия Троицкого (признан в РФ иностранным агентом) по иноагентской статье. Об этом говорится в Telegram-канале объединенных судов Москвы.

Троицкого признали виновным в совершении административного правонарушения, касающегося порядка деятельности иностранного агента.

За отсутствие маркировки иноагента суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Министерство юстиции России включило Троицкого в список иностранных агентов в январе 2023 года. Иностранное влияние и антироссийские высказывания стали причиной включения музыкального критика Артемия Троицкого в реестр.

Ранее Жерара Депардье признали виновным в домогательствах.

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