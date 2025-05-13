Татьяна Буланова раскрыла способ похудения после праздников: «Практикую 20 лет»

Певица Буланова заявила, что ест один раз в день ради похудения после застолий

Певица Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН) назвала диету «абсолютно индивидуальной историей», поскольку часто людям подходят разные способы похудения.

«Я начинаю есть один раз в день. Осознаю, что это не совсем полезный способ, но я его практикую почти 20 лет и до сих пор жива», — призналась знаменитость.

Буланова уточнила, что при этом, придерживаясь подобного метода, она ест все, что хочет.

«Если съесть то, что не хочется, при разовом рационе, то совсем будет грустно, поэтому я за редкий прием пищи, но с одним условием: мне все должно нравиться в этом блюде», — поделилась звезда.

Буланова также раскрыла, что пользовалась препаратами наподобие «Оземпика» ради похудения. Они ей не подошли, поэтому она вернулась к привычному для себя способу.

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