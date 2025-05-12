Стримерше Генсухе одобрили американскую визу

Российская стримерша Наталья Бердникова, называющая себя Генсуха (Gensyxa) получит визу США. Об одобрении визы девушка рассказала в Telegram-канале.

«Так выглядит человек, которому одобрили визу в Америку с первого раза!» — написала она, опубликовав несколько радостных селфи.

Наталья Бердникова родилась в Удмуртии, ей 26 лет. Девушка развивает блог с 2015 года. На ее аккаунт на Twitch подписан один миллион пользователей.

Накануне рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) не получил визу в США.

«В общем, визу задержали и обещают ее только в течении месяца. <…> Дерьмо случается. Но все, что не случается, — все к лучшему. Мы пока не поняли, к чему именно. Но точно к лучшему!» — сказал исполнитель.

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