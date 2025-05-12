Комикесса Лолаева о переживаниях после кончины любимого: «Боль никуда не уходит»

Комикесса Ариана Лолаева призналась, что по-прежнему чувствует себя «хреново» после кончины возлюбленного, «но с проблесками». Об этом юмористка рассказала на YouTube-шоу «Петя любит выпить».

В 2024 году стало известно, что возлюбленного Лолаевой Никиты не стало в результате аварии.

«Боль никуда не уходит. Ты просто окружаешь себя какими-то новыми водными, которых раньше не было в твоей жизни. Новый город, новые люди, новая рутина…» — призналась юмористка.

По словам Лолаевой, у нее все еще случаются истерики спустя полгода после трагедии. Она считает их абсолютно нормальными. Юмористка назвала адом первый месяц, поскольку тогда ее посещали «деструктивные мысли». Комикесса заявила, что случившееся с возлюбленным спровоцировало ее быстрее начать новую жизнь в другой стране. На данный момент Лолаева проживает в Белграде.

«Не было утра, когда первой моей мыслью не был он. И не было вечера, когда я не засыпала с теми же мыслями. Это как будто тоже нормально. Это та цена за любовь, которую мы платим», — раскрыла 27-летняя девушка.

Лолаева также не исключила, что в будущем снова построит отношения, но пока она не готова к новому роману.

«Я молода, и то, что это со мной случилось в таком молодом возрасте, я не выбирала. Я не выбирала всю дальнейшую жизнь провести с закрытым сердцем. Конечно, я думаю, что это будет когда-то, но сейчас я сильно там», — отметила она.

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