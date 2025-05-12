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В Минкульте рассказали о новой Евразийской кинопремии

Минкульт: Евразийская кинопремия объединит страны с традиционными ценностями
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Depositphotos

Евразийская кинопремия объединит единомышленников из стран с традиционными ценностями. Об этом ТАСС заявил директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко.

«Премия, которая будет вручаться зимой, Евразийская премия, — это союз единомышленников, союз творческих людей из дружественных стран. И самое главное — это то, что нас всех объединяет в плане традиционных ценностей и геополитических взглядов», — рассказал Давиденко.

Открытая Евразийская кинопремия была анонсирована в апреле этого года режисером Никитой Михалковым, который задумал ввести это поощрение еще в 2022 году. Согласно уставу Евразийской премии, победителям будет вручаться за лучший фильм сумма в размере $1 млн, а также по $250 тыс. будут получать победители в других номинациях.

Почетным призом для лауреатов премии будет статуэтка «Бриллиантовая бабочка».

До этого продюсер Наталья Дрозд и супервайзер анимации Маркел Мартынов стали членами Европейской киноакадемии.

Ранее стала известна дата следующей церемонии вручения кинопремии «Оскар».

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