Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Никто не увидит платья»: стилист Зендаи о ее свадьбе с Томом Холландом

Стилист Зендаи Лоу Роач рассказал, что свадьба аткрисы пройдет в закрытом формате
close
Reuters

Стилист актрисы и певицы Зендаи («Эйфория», «Дюна») Лоу Роач поделился деталями ее будущей свадьбы с актером Томом Холландом. Стилиста цитирует The Hollywood Reporter.

По словам Роача, пара старается вести как можно более закрытую личную жизнь, в закрытом формате пройдет и свадьба.

«Не будет разворота Vogue, не будет фотографий свадьбы. Среди гостей — только люди, которых она пригласит, уважающие их частную жизнь. Так что это будет действительно красивое платье, которое никто не увидит», — пообещал он.

7 января стало известно, что звезда «Человека-паука» Том Холланд помолвлен с Зендаей. По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.

В апреле стилист рассказывал, что до свадьбы артистов «еще очень далеко».

Ранее Рита Дакота свела парную с бывшим мужем татуировку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами