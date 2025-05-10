«Никто не увидит платья»: стилист Зендаи о ее свадьбе с Томом Холландом

Стилист актрисы и певицы Зендаи («Эйфория», «Дюна») Лоу Роач поделился деталями ее будущей свадьбы с актером Томом Холландом. Стилиста цитирует The Hollywood Reporter.

По словам Роача, пара старается вести как можно более закрытую личную жизнь, в закрытом формате пройдет и свадьба.

«Не будет разворота Vogue, не будет фотографий свадьбы. Среди гостей — только люди, которых она пригласит, уважающие их частную жизнь. Так что это будет действительно красивое платье, которое никто не увидит», — пообещал он.

7 января стало известно, что звезда «Человека-паука» Том Холланд помолвлен с Зендаей. По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.

В апреле стилист рассказывал, что до свадьбы артистов «еще очень далеко».

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