Звезда сериала «Одни из нас» была привязана к дому из-за болезни: «Страшно»

Звезда сериала HBO «Одни из нас» Белла Рамзи призналась, что была «привязана к дому» из-за эметофобии — панического страха рвоты и тошноты. Ее слова передает People.

Рамзи раскрыла, что месяцами не выходила из дома в 13-летнем возрасте, поскольку боялась заразиться различными заболеваниями — «снаружи все представляло угрозу».

«Ты выходишь на улицу, и тебе кажется, что ты видишь микробов, видишь болезни повсюду. Страшно... Раньше это влияло на меня и на съемках», — поделилась артистка.

По словам Рамзи, она чувствовала себя в безопасности только дома, но не всегда. Иногда артистка испытывала страх из-за микробов на уличной обуви.

Сейчас актрисе лучше, поскольку она прошла специальную терапию. По словам знаменитости, ей не удалось окончательно избавиться от неприятных эмоций, но у нее уже нет панического страха.

25 апреля стало известно, что Рамзи удалила свои страницы в соцсетях после травли. Фанаты игры The Last of Us, легшей в основу сценария сериала, активно писали ей комментарии с критикой ее внешности.

Ранее стало известно, что Меган Маркл грозит иск на $10 млн из-за рецепта соли для ванны.