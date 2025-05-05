В Соединенных Штатах стали известны лауреаты ежегодной Пулитцеровской премии. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония объявления премии прошла в Нью-Йорке, в Колумбийском университете.

В номинации «За служение обществу» победу одержала проводящая журналистские расследования некоммерческая организация ProPublica. Она опубликовала материал, связанный с последствиями частичного запрета абортов в США.

Газета Washington Post получила премию за выдающееся освещение сенсационного информационного повода «за быстрое и яркое» описание попытки покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа в июле прошлого года.

Журналисты газеты Wall Street Journal победили в номинации «Национальный репортаж». Корреспондент Деклан Уолш и сотрудники газеты New York Times стали лучшими в номинации «Зарубежный репортаж» за разоблачительное расследование суданского конфликта.

Пулитцеровская премия, считающаяся самой престижной наградой в США в области журналистики, была учреждена в 1917 году. В этом году ее лауреатов объявили в 109-й раз.

13 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала награждение итальянской журналистки Стефании Баттистини премией Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025» за материалы с Украины и Курской области.

Ранее Захарова заявила, что России не нужны аналоги зарубежных музыкальных премий.