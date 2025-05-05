Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актер Александр Лойе рассказал о подвигах своего деда во время Великой Отечественной войны

Актер Лойе признался, что его дед был фронтовиком во время ВОВ
close
Личный архив

Актер Александр Лойе признался, что его дед был фронтовиком во время Великой Отечественной войны. Об этом артист рассказал «Пятому каналу» на премьере сериала «По следу зверя», а также презентации проектов «Смерш 3» и «Операция Карпаты 2».

По его словам, его бабушки и дедушки не стало, когда ему было около семи-восьми лет. Он уточнил, что они не очень распространялись о событиях того времени. Однако актер уточнил, что ему удалось изучить путь своего предка с помощью государственной системы «Память народа».

«Очень хорошо, что сделали сайт «Память народа». И можно было найти уже спустя много лет. Мне самому было очень интересно найти весь его боевой путь: от призыва и до Берлина», — подчеркнул Лойе.

Он уточнил, что его семья сохранила все ордена и награды, которые получил его родственник за свои заслуги перед страной.

Певица Полина Гагарина до этого призналась, что ее дед был разведчиком во времена Великой Отечественной войны. Она уточнила, что его взяли разведчиком из-за хорошего знания немецкого языка. После войны ее родственник удостоился четырех орденов – за взятие Берлина и за отвагу. Певица не знает, за что дед получил остальные два. Артистка назвала его настоящим героем. По словам исполнительницы, она безумно гордится своей семьей.

Ранее бойцы «Севера» рассказали о подвиге сослуживца, подарившего им вторую жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами