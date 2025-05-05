Актер Александр Лойе рассказал о подвигах своего деда во время Великой Отечественной войны

Актер Лойе признался, что его дед был фронтовиком во время ВОВ

Актер Александр Лойе признался, что его дед был фронтовиком во время Великой Отечественной войны. Об этом артист рассказал «Пятому каналу» на премьере сериала «По следу зверя», а также презентации проектов «Смерш 3» и «Операция Карпаты 2».

По его словам, его бабушки и дедушки не стало, когда ему было около семи-восьми лет. Он уточнил, что они не очень распространялись о событиях того времени. Однако актер уточнил, что ему удалось изучить путь своего предка с помощью государственной системы «Память народа».

«Очень хорошо, что сделали сайт «Память народа». И можно было найти уже спустя много лет. Мне самому было очень интересно найти весь его боевой путь: от призыва и до Берлина», — подчеркнул Лойе.

Он уточнил, что его семья сохранила все ордена и награды, которые получил его родственник за свои заслуги перед страной.

Певица Полина Гагарина до этого призналась, что ее дед был разведчиком во времена Великой Отечественной войны. Она уточнила, что его взяли разведчиком из-за хорошего знания немецкого языка. После войны ее родственник удостоился четырех орденов – за взятие Берлина и за отвагу. Певица не знает, за что дед получил остальные два. Артистка назвала его настоящим героем. По словам исполнительницы, она безумно гордится своей семьей.

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