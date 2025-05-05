В Ассоциации кинотеатров объяснили разочарование фильмом «В списках не значился»

Российские кинотеатры от прошедшего уикенда ожидали хороших сборов – ожидалось, что неблагоприятная погода и громкая премьера «В списках не значился» привлечет в кино много зрителей. Картина действительно стала лидером проката, но не смогла собрать столько же, сколько в первые майские праздники приносили крупные зарубежные новинки, рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

По его словам, у кинотеатров по итогу подсчета кассы после прошедших выходные нет восторгов. Однако крупная военная новинка вышла в лидеры, собрав за выходные более 200 млн рублей.

«Индустрии хотелось бы большего, потому что этот уикенд традиционно собирал существенно иную кассу, если в начале мая выходили крупные зарубежные новинки, — пояснил Исаев. — В этому году погода помогла, однако в преддверии юбилея годовщины Победы в Великой Отечественной войне хотелось бы видеть более высокие цифры посещаемости и кассовых сборов от основного игрока на эти два уикенда».

По словам члена АВК, почти все релизы, которые российским зрителям представили в первые майские выходные, собрали лишь небольшую кассу. При этом по-прежнему отмечается неплохая динамика по фильмам «Кракен» с Александром Петровым и «Батя 2».

«Остальные фильмы показали себя скромно», — заключил эксперт.

Напомним, «В списках не значился» — это киноадаптация повести Бориса Васильева, которая по итогам минувших выходных стала лидером кинопроката России и СНГ. Фильм режиссера Сергея Коротаева, премьера которого состоялась 1 мая, собрал за уик-энд 237 млн рублей. Отмечается также, «Кракен» собрал 223,7 млн рублей, а на третье место сместился фильм «Батя-2. Дед», собрав за выходные 102,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Путин ознакомился с фильмом «В списках не значился».