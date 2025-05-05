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«С травмами пронесло»: звезда «Отпетых мошенников» о футбольных тренировках

Певец Богомазов признался, что занимается футболом три раза в неделю
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garik_bogomazov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Экс-участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов на премьере спортивной драмы «Финал» рассказал о своих регулярных тренировках. В беседе с «Пятым каналом» певец заявил, что занимается футболом.

«В футбол хожу стабильно два раза в неделю, иногда три», — добавил он.

Звезда принимает участие в футбольных матчах с командой знаменитостей, среди которых, например, Дмитрий Маликов. 49-летний Богомазов отметил, что травм на поле участники стараются избегать.

«Слава богу, с травмами пронесло», — подчеркнул он.

Богомазов объяснил, что его коллеги по полю уважают друг друга, понимая, что назавтра кому-то из них может понадобиться лететь на гастроли.

В марте Гарик Богомазов рассказал, как поборол алкогольную зависимость.

Ранее актриса Валентина Ляпина призналась, что с детства мечтает сыграть Лару Крофт.

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