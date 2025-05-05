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«Не до спорта»: Губерниев объяснил провал фильма о Родниной

Телеведущий Губерниев: спортивное кино ждет успех после стабилизации ситуации в мире
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Пресс-служба «Централ Партнершип»

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о прокатном провале фильма «Роднина», снятого по автобиографии трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной. Об этом сообщает Sports24.ru.

Фильму «Роднина» с бюджетом в 425 млн рублей за неполные два месяца удалось заработать только 201 млн рублей .

«Может быть, у нас [в России] сейчас не совсем до спорта даже в кино с учетом трудностей времен, хотя Роднина и есть символ как нашего, так и мирового спорта», — говорит Губерниев, считающий, что страна «интересуется другим».

Телеведущий уверен, что историю Родниной россияне знать должны. Он предположил, что спортивное кино в стране ждет успех после стабилизации ситуации в мире.

«Мы должны отталкиваться от великого прошлого и идти вперед, а не стоять на месте. Просто сейчас людям, возможно, не до спорта. Если ситуация в стране и мире изменится, мы вернемся к просмотру спортивного кино», — заключил он.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил фильм о Родниной.

Ранее звезда «Бригады» раскрыл имя актрисы, в которую был влюблен в детстве.

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