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На концерте рэпера в Берлине пострадали 13 человек

NTV: 13 человек пострадали в драке на концерте немецкого рэпера Samra в Берлине
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Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В Берлине прошел бесплатный концерт немецкого рэпера Samra, во время которого пострадали 13 человек пострадали. Об этом сообщил телеканал NTV, ссылаясь на пожарную службу.

«Сегодня днем во время концерта берлинского рэпера Samra в районе Нойкёльн... пострадали 13 человек, четверо из них получили серьезные травмы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жизням потерпевших ничего не угрожает.

Как заявил представитель службы, неизвестный распылил на мероприятии слезоточивый газ, затем произошла драка. Полиция столицы Германии сообщила в социальной сети Х, что правоохранители ведут расследование по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Рэпер неоднократно попадал в немецкие топ-чарты. Его песни набирали не менее миллиарда прослушиваний на музыкальных сервисах.

Накануне сообщалось, что на концерте петербургского рэпера ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт) в Уфе произошла массовая драка с участием вооруженных людей.

Ранее женщины оттаскали друг друга за волосы на концерте певца Валерия Меладзе.

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