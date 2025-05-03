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Телеведущему разбили лицо на тренировке

Телеведущий Сэм Томпсон получил травму лица во время отработки удара
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samthompsonuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Теле- и радиоведущий Сэм Томпсон, экс-участник реалити-шоу «Золотая молодежь Челси» получил травму во время отработки постановочного удара. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал ролик инцидента, в котором ему разбили лицо.

Удар ведущий отрабатывал с коллегой по шоу Питом Виксом. Викс не намеренно ударил по кулаком по телефону, который держал Томпсон, смартфон отскочил и разбил ведущему бровь.

«Была пролита кровь», — пошутил он в подписи.

Накануне американка Кимберли Панетта подала в суд на Disney из-за травм, полученных на опасной горке. Она требует с компании $2 миллиона (около 165,3 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

Происшествие случилось в аквапарке «Disney's Typhoon Lagoon». 45-летняя Паннета рассказала, что ее сбила с ног мощная волна, когда она схватила 3-летнюю дочь с водной горки в детской зоне «Disney's Magic Kingdom». Панетта добавила, что если бы вовремя не предприняла меры, то ее ребенок мог пострадать.

Ранее Виктория Боня снова предприняла попытку восхождения на Эверест.

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