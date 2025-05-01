Близкие раскрыли детали госпитализации пытавшегося похудеть подростка-актера

«Пятый канал»: мать подростка-актера нашла его в бреду после приема капсул для похудения

Мать госпитализированного в Санкт-Петербурге подростка-актера нашла его в бреду после приема капсул для похудения. Об этом сообщил «Пятый канал».

«У него начались галлюцинации, панические атаки, его трясло и он нес бред. Мать вызывала ему скорую, а в личных вещах нашла таблетки «Молекула», — поделился источник канала.

Инсайдер добавил, что пытавшийся похудеть ребенок переживал из-за слегка увеличившихся на фоне гормональной перестройки щек.

Он просил мать купить ему таблетки «Молекула», находящиеся на маркетплейсе в свободной продаже, но, изучив отзывы, женщина отказалась от приобретения. Предположительно, таблетки мальчику принесла знакомая девочка, побывавшая у семьи в гостях накануне вечером.

Подросток оказался экс-воспитанником студии театра «Синяя птица», однако он не посещал занятия с ноября 2023 года и не является воспитанником с марта 2024 года. О его госпитализации стало известно в ночь на 1 мая.

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