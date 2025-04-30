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СМИ сообщили, что Гуф женился в третий раз

VOICE: блогерша Разият Салахова стала третьей женой рэпера Гуфа
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69kitana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Разият Салахова стала третьей супругой рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Об этом сообщает VOICE в Telegram-канале со ссылкой на фанатов музыканта.

Издание опубликовало скриншот комментария, в котором поклонник Гуфа сообщил о женитьбе артиста.

«Он с новой бабехой уже поженился, знакомая их в загсе расписывала в Троицке», — сказано в сообщении.

При этом официального подтверждения этой информации от Гуфа не было.

У Алексея Долматова есть двое детей. Рэпер впервые стал отцом в мае 2010 года. У них с блогершей Айзой родился сын, которого они назвали Сэмом. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. В 2022-м модель Юлия Королева родила дочь Тину от рэпера. В 2023-м Гуф развелся с моделью.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает молодую женщину.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс не пригласил Эмина Агаларова на свадьбу.

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