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Умер вокалист рок-группы The Alarm Майк Питерс

Guardian: вокалист рок-группы The Alarm Питерс ушел из жизни в возрасте 66 лет
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Harry Herd/Redferns/Getty Images

Вокалист валлийской рок-группы The Alarm и кавалер ордена Британской империи Майк Питерс ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на представителя основанной музыкантом благотворительной организации Love Hope Strength.

По информации издания, у вокалиста более 30 лет назад диагностировали хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ). Помимо этого, в прошлом году у Питерса обнаружили синдром Рихтера, из-за которого ХЛЛ становился более агрессивным.

«Он прошел множество курсов медикаментозного лечения и химиотерапии, а также пробовал экспериментальную терапию для лечения рака», — говорится в материале.

Питерс родился 25 февраля 1959 года в городе Престатин в Великобритании. Его дебют в музыке состоялся в 1975 году, когда он выступил во главе коллектива под названием Hairy Hippie. Вскоре вокалист стал членом группы The Toilets, а в 1978 году перешел в коллектив Seventeen.

Наибольшую известность Питерс получил в составе группы The Alarm в начале 1980-х годов. Коллектив выступал на разогреве у U2 и Status Quo.

Ранее умер экс-солист Iron Madien.

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