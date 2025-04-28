Эвелина Бледанс захотела купить люстру Николая II: «Слюни пускаю»

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в шоу «Ты не поверишь!», что хочет купить люстру, висевшую во дворце Николая II.

Бледанс объяснила, что не может себе позволить элемент декора из-за большой цены. Изначальная стоимость люстры ручной работы составила 2 миллиона рублей. Вещь украшена позолоченными лебедями, держащими плафон. Однако антикварный магазин сделал скидку 50% в связи с закрытием.

«Я на нее слюни пускаю уже три года. И сейчас захожу, а магазин уезжает. И мне дают скидку в 50% на эту вещь. Но это все равно миллион!» — отметила артистка.

Бледанс хочет повесить люстру в своей гостиной.

«А где эти бандиты, которые мне обещали… Которые мне розы носили?! Люстру меня купите! Люстру с лебедями!» — заявила телеведущая.

У Бледанс уже есть в коллекции серебряный сервиз, который находился в коллекции у сына Александра III.

«Возможно, какая-то фрейлина Николая II ела из этой тарелочки, а сейчас я ем из нее. Чувствую себя частью мощной истории нашей страны», — поделилась актриса.

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