Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Диме Масленникову потребовалась помощь психолога после недели в темноте

У блогера Масленникова начались галлюцинации после эксперимента с темнотой
close
Пресс-служба Дмитрия Масленникова

Блогеру-миллионнику Диме Масленникову пришлось обратиться к психологу после эксперимента, в рамках которого он неделю провел в полной темноте. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Масленников признался, что хотел привлечь внимание к проблемам незрячих людей.

«Весь этот эксперимент был сделан для того, чтобы каждый, кто смотрит видео, задумался над тем, как мы порой не ценим то, что нам дано природой», — высказался блогер.

В течение семи дней Масленников занимался обычными делами с заклеенными глазами. Кроме того, он носил специальную маску. После завершения эксперимента Масленников не смог сдержать слез.

Эксперимент оказался большим стрессом для его психики, у блогера также возникли галлюцинации. Поэтому он принял решение обратиться за психологической помощью.

«Наконец, для своего спокойствия, пошел [к психологу]. Первый сеанс уже состоялся, посмотрим, что психолог скажет через неделю-две», — заключил Масленников.

Накануне Дима Масленников похвастался машиной мечты.

Ранее Наталья Рудова рассказала о трудностях съемок в новом психологическом реалити.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами