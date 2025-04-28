Диме Масленникову потребовалась помощь психолога после недели в темноте

Блогеру-миллионнику Диме Масленникову пришлось обратиться к психологу после эксперимента, в рамках которого он неделю провел в полной темноте. Об этом он рассказал в Telegram-канале.
Масленников признался, что хотел привлечь внимание к проблемам незрячих людей.
«Весь этот эксперимент был сделан для того, чтобы каждый, кто смотрит видео, задумался над тем, как мы порой не ценим то, что нам дано природой», — высказался блогер.
В течение семи дней Масленников занимался обычными делами с заклеенными глазами. Кроме того, он носил специальную маску. После завершения эксперимента Масленников не смог сдержать слез.
Эксперимент оказался большим стрессом для его психики, у блогера также возникли галлюцинации. Поэтому он принял решение обратиться за психологической помощью.
«Наконец, для своего спокойствия, пошел [к психологу]. Первый сеанс уже состоялся, посмотрим, что психолог скажет через неделю-две», — заключил Масленников.
Накануне Дима Масленников похвастался машиной мечты.
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