Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Друзья переживают, что Джастин Бибер попал в секту

Друг Бибера отказался от общения с ним из-за дружбы певца со священником
close
selfvexkvng/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Один из ближайших друзей Джастина Бибера Райан Гуд отказался от общения с ним из-за дружбы певца со священником. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, Бибер настолько сблизился со своим пастором Джудой Смитом, что в окружении переживают, что он попал в секту.

Источники утверждают, что Райан Гуд, бывший менеджер Джастина и креативный директор его модного бренда JB Drew House, не разговаривал с артистом больше года. Тогда же Райан Гуд перестал посещать церковь, в которую Бибер все еще ходит и где Смит служит пастором.

Инсайдеры сообщают, что Райан считает Churchome культом и недоволен включением Смита в совет директоров Drew House.

Накануне Джастин Бибер отреагировал на слухи о многомиллионных долгах.

Ранее Бибер сорвался на папарацци и устроил эмоциональную перепалку после попытки фотографов запечатлеть его во время похода за кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами