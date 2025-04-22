Друзья переживают, что Джастин Бибер попал в секту

Друг Бибера отказался от общения с ним из-за дружбы певца со священником

Один из ближайших друзей Джастина Бибера Райан Гуд отказался от общения с ним из-за дружбы певца со священником. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, Бибер настолько сблизился со своим пастором Джудой Смитом, что в окружении переживают, что он попал в секту.

Источники утверждают, что Райан Гуд, бывший менеджер Джастина и креативный директор его модного бренда JB Drew House, не разговаривал с артистом больше года. Тогда же Райан Гуд перестал посещать церковь, в которую Бибер все еще ходит и где Смит служит пастором.

Инсайдеры сообщают, что Райан считает Churchome культом и недоволен включением Смита в совет директоров Drew House.

Накануне Джастин Бибер отреагировал на слухи о многомиллионных долгах.

Ранее Бибер сорвался на папарацци и устроил эмоциональную перепалку после попытки фотографов запечатлеть его во время похода за кофе.