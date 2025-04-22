Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дом Надежды Кадышевой разрушается

В селе Старый Маклауш нашли разрушающийся дом певицы Кадышевой
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Дом, где выросла народная артистка России Надежда Кадышева, разрушается. Об этом сообщает samara.kp.ru.

65-летняя певица, переживающая сейчас новую волну своей популярности, выросла в селе Старый Маклауш в доме на улице Юбилейной.

По словам журналистов, дом мало чем отличается от других заброшенных домов в Старом Маклауше.

«Еще 10 лет велись разговоры о том, чтобы сделать здесь дом-музей знаменитой артистки, но эта идея так и не была воплощена в жизнь. Дом продолжает разрушаться, территория вокруг него окружена прошлогодней сухой травой, которую, видимо, давно никто не косит», — говорится в публикации.

Сейчас в селе живет троюродный брат артистки Владимир Стакин с супругой Людмилой. В родном селе они построили небольшой дом, который несколько лет назад навещала знаменитая родственница.

Накануне продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что народная артистка России Надежда Кадышева подняла гонорар почти в два раза на фоне популярности ее композиций среди зумеров. По словам Дворцова, сейчас артистка выступает за гонорар в размере от четырех до пяти млн рублей, а раньше была готова выйти на сцену за 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что семья Кадышевой и баяниста Александра Костюка почти в три раза увеличила свой доход за последнее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами