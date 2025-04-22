Дом Надежды Кадышевой разрушается

Дом, где выросла народная артистка России Надежда Кадышева, разрушается. Об этом сообщает samara.kp.ru.

65-летняя певица, переживающая сейчас новую волну своей популярности, выросла в селе Старый Маклауш в доме на улице Юбилейной.

По словам журналистов, дом мало чем отличается от других заброшенных домов в Старом Маклауше.

«Еще 10 лет велись разговоры о том, чтобы сделать здесь дом-музей знаменитой артистки, но эта идея так и не была воплощена в жизнь. Дом продолжает разрушаться, территория вокруг него окружена прошлогодней сухой травой, которую, видимо, давно никто не косит», — говорится в публикации.

Сейчас в селе живет троюродный брат артистки Владимир Стакин с супругой Людмилой. В родном селе они построили небольшой дом, который несколько лет назад навещала знаменитая родственница.

Накануне продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что народная артистка России Надежда Кадышева подняла гонорар почти в два раза на фоне популярности ее композиций среди зумеров. По словам Дворцова, сейчас артистка выступает за гонорар в размере от четырех до пяти млн рублей, а раньше была готова выйти на сцену за 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что семья Кадышевой и баяниста Александра Костюка почти в три раза увеличила свой доход за последнее время.