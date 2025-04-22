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Мать известного актера пожаловалась на конфликт с сыном чиновника

Mash: мать актера Юрьева принуждают извиниться перед сотрудником районной администрации
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Нина Зотина/РИА Новости

Мать актера, теле- и радиоведущего Антона Юрьева пожаловалась на конфликт с сыном чиновника из администрации Василеостровского района в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

68-летняя Лия Моисеевна, педагог с 40-летним стажем, рассказала, что в день конфликта она вела занятия у четвертого класса школы №31.

По словам Лии Моисеевны, один из учеников баловался на уроке и сидел в телефоне, а на просьбы прекратить реагировал агрессивно и «послал» учительницу. Чтобы успокоить школьника, женщина поднесла ему воды, однако тот якобы задел стакан и облил себя и телефон.

Сотрудник администрации района, оказавшийся отцом мальчика, написал жалобу на преподавательницу и заявил, что женщина ударила ребенка.

Родители одноклассников мальчика написали коллективное обращение в районную администрацию и подтвердили, что ученик регулярно нарушал дисциплину в классе. Родители также похвалили педагога и попросили не подвергать ее проверкам.

В школе учительнице порекомендовали извиниться перед чиновником, но на фоне стресса у не случился гипертонический криз, и она остается дома на больничном.

Накануне Лариса Долина рассказала о причинах конфликта с Аллой Пугачевой.

Ранее Клава Кока стала ведущей реалити-шоу про перевоспитание трудных подростков.

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