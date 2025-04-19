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Агата Муцениеце рассказала о синдроме самозванца и страхе стать бомжом

Актриса Агата Муцениеце призналась, что боится стать бездомной
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agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце призналась в интервью Елизавете Арановой, что страдает от синдрома самозванца.

Муцениеце рассказала, что ей тяжело жить с этим синдромом. Она бы хотела проработать эту проблему с психологом. Артистка начинает себя мысленно унижать, когда у нее мысленно что-то не получается.

«Все, что у тебя получилось – это удача. Просто так сложились карты, контракт с дьяволом». Я начинаю себе накручивать и думаю: «Ну да, правда, какое-то я говно». И вот с этим надо работать», — отметила актриса.

Муцениеце боится, что ее перестанут снимать, звать на проекты, поэтому она останется бездомной.

«У меня есть страх стать бомжом. Я не знаю, почему стать бомжом. Я иду, смотрю на бомжей, мне прямо страшно, что это могу быть я», — поделилась артистка.

Аранова считает, что большинство процентов бездомных пришли к этой жизни из-за депрессии. Муцениеце думает, что может легко свалиться в подобное состояние. Артистка призналась, что очень часто сомневается в собственных способностях.

Ранее Муцениеце вспомнила, как ее зажали в школьном туалете ради извинений.

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