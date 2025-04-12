После ножевого ранения звезды «Пророка» задержана его сожительница

ТАСС: актрису Дроздову задержали за нападение с ножом на коллегу Деля

Полицейские Санкт-Петербурга задержали актрису Театра комедии имени Н.П. Акимова Александру Дроздову по подозрению в нападении с ножом на своего сожителя, актера Театра имени Ленсовета и звезду фильмов «Цой» и «Пророк. История Александра Пушкина» Илью Деля, передает ТАСС.

По данным правоохранителей, нападение произошло 12 апреля примерно в 3:30 в квартире дома 20 на Казанской улице. 40-летний хозяин квартиры был госпитазирован после ранений в грудь и руку, которые ему нанесла 26-летняя сожительница. Ее доставили в отделение полиции для разбирательства. Источник ТАСС в МВД подтвердил, что участниками конфиликта были Дель и Дроздова.

В пресс-службе Театра имени Ленсовета заявили, что актер находится в больнице, однако премьеру спектакля «Театральный роман» вечером 12 апреля не отменили: Деля заменит дублер Илья Колецкий. Состояние раненого артиста врачи оценивают как удовлетворительное. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Ранее в Лиме объявили режим ЧС после нападения на известную группу.