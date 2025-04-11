Сотни поклонников прибыли за гробом Паши Техника на Николо-Архангельское кладбище

Гроб с рэпером Пашей Техником привезли на Николо-Архангельское кладбище. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По сообщению издания, многие фанаты музыканта отправились на место его упокоения после прощания в храме. Сейчас на кладбище присутствует около пяти сотен человек.

За час до прибытия гроба очередь из поклонников Паши Техника уже начали замечать на Николо-Архангельском кладбище. Часть фанатов, которая не смогла проститься в храме Петра и Павла в Лефортово, поехала сразу на место упокоения. Очередь выстроилась у главного входа, однако, помимо поклонников, медийных личностей не было замечено.

До этого толпа подростков на прощании с Пашей Техником парализовала работу трамваев. Сотрудники полиции начали отгонять фанатов Паши Техника от проезжей части из-за столпотворения. Толпа из более чем 1000 человек парализовала движение трамваев, они остановились на месте у храма.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами.

Ранее сообщалось, что Екатерину Мизулину проверят на вымогательство из-за обвинений бывшей жены Паши Техника.