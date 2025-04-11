Экс-невестка Кадышевой сообщила о болезни певицы: «Живет на таблетках»

Экс-невестка Кадышевой Мерман заявила, что певица уже давно сильно болеет

Бывшая невестка Надежды Кадышевой, модель Габриелла Мерман сообщила о серьезной болезни певицы. Ее слова передает «СтарХит».

«Сама Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках. У нее даже нет телефона, она существует в некой изоляции», — рассказала женщина.

Мерман, которая растит от наследника Кадышевой сына, раскрыла, что экс-супруг профессионально разводит женщин на деньги. Девушка утверждает, что сын Кадышевой Григорий Костюк женился на ней только из-за ее принадлежности к обеспеченной семье.

«Гриша должен всей Москве! Он постоянно ходит и разводит людей, пользуется именем знаменитой мамы», — сообщила модель.

Экс-невестка Кадышевой также вспомнила, что «отчитывалась за каждую копейку», когда жила с Костюком.

«Я реально присылала ему чеки — из аптеки, продуктового, за доставку, такси, чаевые, подписка на кинотеатр. Еще потом удивлялся, мол, какой кошмар, как ты так много тратишь!» — поделилась она.

Накануне Мерман рассказала, что сын Надежды Кадышевой бросил ее в Дубае без денег, когда она находилась в положении.

Ранее 87-летная Светлана Немоляева сообщила, что перенесла приступ.