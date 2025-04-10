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«Геликон-опера» устроила «Оперный Оскар» в честь юбилея

«Геликон-опера» в честь 35-летия проведет церемонию «Мой оперный герой»
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Максим Блинов/РИА Новости

К 35-летию «Геликон-оперы» театр покажет музыкальный спектакль «Мой оперный герой». Об этом сообщается на сайте учреждения.

«В этот раз зрителей ждет абсолютно, не побоимся этого слова, эксклюзивная (до сих пор такого и в самом деле не было!) церемония награждения оперных героев! Ее смело можно назвать «Оперный Оскар», но нам милее «Мой оперный герой», — говорится в пресс-релизе.

Там уточняется, что зрители будут выбирать победителей в разных номинациях. Отдать свой голос можно будет в соцсетях театра или в анкетах, которые зрителям вручат до начала представления. Посетить перформанс можно с 10 по 13 апреля.

А в ночь на 28 марта в столице в 13-й раз прошла «Ночь театров». В рамках акции состоялся 12-часовой марафон в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа». На двух сценах Нового Манежа, театральной и междисциплинарной, актеры российских театров провели спектакли, читки и концерты. Также там прошли мастер-классы с режиссерами и актерами и перформансы для зрителей разных возрастных категорий.

Ранее Музей бомжей в центре Петербурга принял первых посетителей.

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