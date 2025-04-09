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Родственники Паши Техника не смогут получить наследство рэпера из-за долга

Mash: родственникам Паши Техника нужно выплатить 20 тыс. рублей ради наследства
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techniquepashaa84/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Родственники Паши Техника – экс-супруга, сын Иван и мать — не могут претендовать на наследство рэпера, пока не выплатят его долг в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, задолженность у музыканта возникла из-за штрафа за пропаганду наркотиков в текстах песен. Техника оштрафовали в 2024 году после концерта во Владимире.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта его госпитализировали в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи неделю боролись за жизнь рэпера, однако спустя неделю его состояние резко ухудшилось.

Техник раскрывал в старом интервью, что приобрел для своего сына — шестилетнего Ивана— квартиру в Москве.

«Евро, четырехкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Пиковская, но пойдет», — рассказывал музыкант.

Рэпер также делился, что у него в собственности находятся три столичные квартиры — в районах Перового и Некрасовка, а также рядом со станцией метро «Люблино». По данным издания Super.ru, все имущество музыканта достанется Ивану и матери Техника.

Ранее бывшая жена Техника заявила, что рэпера можно было спасти.

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