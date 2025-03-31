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Популярного автоблогера будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС

В Москве блогер Wengallbi предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ДПС
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Автоблогера Wengallbi (Ахмед Алиасхабов) будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

По версии следствия, 26 февраля молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС в служебной машине, чтобы тот не составлял протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Алиасхабова задержали и после арестовали, в ходе допроса он признал вину в полном объеме.

Уголовное дело Wengallbi, у которого сейчас более 6,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), направлено в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения по существу.

Накануне тиктокера Павла Дворецкого задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, из-за действий 26-летнего блогера пенсионерка потеряла 19 млн рублей.

Ранее DJ Smash подал в суд из-за своего бренда.

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