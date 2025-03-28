Машков рассказал, почему в этом году «Золотую маску» проводят в Казани

В этом году театральная премия «Золотая маска» пройдет в Казани. На это решение в первую очередь повлияло открытие в столице Татарстана нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, рассказал НСН народный артист РФ, глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

О том, что «Золотая маска» впервые пройдет не в Москве, артист сообщил на церемонии открытия театра 20 марта. По словам артиста, его впечатлило открытие такого пространства в непростое время. При этом для любого региона театр — это важнейший культурный центр, подчеркнул он.

«Такое отношение к театру, те возможности, которые предоставлены теперь труппе, меня впечатлили. И вообще Татарстан невероятно хлебосольный», — заявил Машков.

По его словам, он ожидает открытия других театров в регионах страны и всегда готов принять приглашение в честь такого события.

Напомним, в прошлом году Машков отмечал, что национальную театральную премию «Золотая маска» ждут изменения. Он не исключил, что могут измениться составы жюри и экспертных советов, а также произойти переход к оценке спектакля целиком и отказ от частных номинаций. Саму «Маску», возможно, будут вручать театру, а не режиссеру. Также может измениться количество номинаций.

Ранее стало известно, какой город может стать столицей «Золотой маски».